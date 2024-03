Recientemente comenzó a circular un fuerte rumor sobre Luis Díaz en el que se aseguraba desde Francia que, ante la salida de Kyllian Mbappé a final de temporada del PSG, el colombiano sería el reemplazo perfecto para suplir la baja del talentoso campeón del mundo en 2018.

(Vea también: Escándalo en la Premier League por posible expulsión de dos equipos históricos; hay alerta)

De hecho, se llegó a decir que el guajiro era del agrado de los dueños del club y lo veían como el candidato idóneo para ocupar el ligar dejado por ‘Kiky’.

“Luis Díaz es la prioridad de Qatar para reforzar el ataque parisino. Contacto ya establecido con su agente. Posición oficial del Liverpool: no a la venta”, destacó el periodista de ‘Foot Mercato’, Santi Aouna, en primera instancia.

El comunicador mencionado anteriormente también comentó que el director deportivo del PSG no estaría pensando en Luis Díaz como el principal refuerzo de cara a reemplazar a Kylian Mbappé, sino que estaría buscando otros perfiles.

Esto fue ratificado por el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes, quien este jueves 21 de marzo aseguró que el PSG no ha tenido contacto con Liverpool para preguntar por ‘Lucho’. Además, señaló que en el club inglés no lo piensan dejar salir.

🔴🇨🇴 Liverpool have not been approached by Paris Saint-Germain for Luis Díaz so far, no negotiations or talks taking place.#LFC not showing any desire or plan to sell Díaz, considered key top player.

PSG have different priorities and currently not working on Luis Díaz deal. pic.twitter.com/2AvMwYtkuz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2024