Con apenas 32 segundos del último cuarto por disputarse, llegó la tremenda acción del base del quinteto de casa, como se puede apreciar en la grabación.

Lee, quien debutaba con el equipo de Jackson, Mississippi, se animó con dos intentos previos hasta que a la tercera fue la vencida y metió una anotación que parecía imposible.

La hazaña del joven tuvo una enorme repercusión en redes sociales e incluso la leyenda de la NBA Kevin Durant le envió un mensaje a través de Twitter. “Te veo disparar”, escribió ‘K-D’ en la red social donde también le mandó un corazón.

El triple magistral dio final a un partido en el que Jackson state venció por marcador de 76-56 a Arkansas.

La victoria de los ‘Tigers’ dio inicio a la fase final del torneo de baloncesto universitario de Estados Unidos (NCAA) que se disputa enteramente este mes en la llamada “Locura de Marzo”.

Esta fue la anotación para el recuerdo de ‘Snacks’:

JSU wild. Ya love to see it. pic.twitter.com/EzZ5OzcBr2

— Dorian (@AllHailDorian) March 3, 2020