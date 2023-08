Dicen que en el fútbol, como en la vida, siempre se tiene su desquite. El portero barranquillero Devis Vásquez es una prueba firme de ello. A inicios de 2023 fue anunciado como flamante refuerzo del AC Milán, club que protagonizó la que es para muchos la mejor final de la Uefa Champions League en el 2005. El colombiano llegó proveniente del Guaraní de Paraguay, club en el que fue flamante figura durante las temporadas 2021 y 2022.

Sin embargo, en esta primera parte del semestre el portero no recibió ninguna oportunidad y por ende fue cedido al Shefffield Wed de la Championschip inglesa, en el cual estará por un año sin opción de compra.

Vásquez, de 24 años, es proyectado como una de las futuras renovaciones del arco de la Selección Colombia, en el cual David Ospina sigue siendo el primer guardameta. De hecho, el entrenador Néstor Lorenzo ya lo ha tenido en cuenta para los microciclos que ha realizado con los futbolistas colombianos.

Sin embargo, sus nulos minutos en el equipo milanés han hecho que lo tenga al margen de una futura convocatoria. El salvavidas llegó cuando hace menos de una semana fue anunciado como nuevo fichaje del recién ascendido Sheffield, que peleará por ascender a la máxima categoría del balompié británico.

Tonight's match report as we go through to round two of the @Carabao_Cup 📝#swfc

— Sheffield Wednesday (@swfc) August 8, 2023