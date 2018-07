“Después de las 3 primeras etapas al esprint escuché comentarios de que no podría ganar en el Tour, y menos con la competencia de Gaviria y Sagan, pero he demostrado que eso no tenía fundamento y aquí está mi victoria. Estoy muy feliz por ello”, declaró Dylan Groenewegem luego de cruzar la meta en primer lugar.

Según explicó, empezó el Tour con malas sensaciones, pero su progreso ha ido en aumento: “Voy mejorando cada día más. Ya dije que necesitaba algo de tiempo, no me sentí bien en las primeras etapas, pero por fin logré la victoria y es increíble”.

Groenewegem, de 25 años de edad, describió así su triunfo sobre el colombiano Fernando Gaviria y el eslovaco Peter Sagan en el embalaje final: “Estaba detrás de Kristoff cuando arrancó y consideré que era la rueda a seguir y que debía saltar por la victoria. Ataqué a falta de 200 metros y acerté. Espero que haya más oportunidades. Tengo piernas para ganar más; quizás mañana vuelve a ganar”.