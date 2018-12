A través de un video de Instagram, el futbolista comunicó su insatisfacción y lamentó con los cientos de hinchas que compraron la boleta para presenciar el superclásico argentino en el estadio Monumental, se vean afectados por “algunos maleducados”.

“Jugar un River-Boca fuera de Sudamérica es la mayor vergüenza que he visto y que veré como jugador de fútbol y como sudamericano. No es posible que gente que no ha tenido nada que ver tenga que pagar por algunos maleducados y ahora no puedan ver la final porque la han cambiado a Europa”, aseguró el exBarcelona.