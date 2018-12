View this post on Instagram

Gracias a Dios🙏🏾la cirugía salió bien, ahora a trabajar,para hacer una buena recuperación y volver más fuerte 💪🏾 estoy convencido de que a los que amamos a Dios 🙏🏾todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28 No todas son buenas pero,estoy seguro que las usa a bien por q le amamos