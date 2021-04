Mediante un comunicado de prensa, Fluminense confirmó que viajará este miércoles a las 10:30 de la mañana rumbo a Armenia para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. Asimismo, enfatizó que el desplazamiento se realizará por vía aérea.

Santa Fe, no obstante, tendría que rembolsarle al equipo brasileño aproximadamente 50.000 dólares (186 millones de pesos) por el traslado hasta la capital del departamento de Quindío, informó el periodista Victor Lessa.

“Como los colombianos son los encargados del compromiso, el equipo de Bogotá deberá rembolsarle la cantidad de US$ 50 mil a Fluminense, el valor total del viaje que realizará por Avianca”, precisó .

El comunicador, que cubre la actualidad del equipo carioca, puntualizó que este pago se debe hacer por reglamento. Igualmente, Pulzo pudo conocer que la cancelación del dinero contaría con la intervención de la Conmebol, que se la descontaría al club bogotano de los derechos de Televisión.

El partido entre Santa Fe y Fluminense, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se disputará este miércoles en el Estadio Centenario de Armenia, a partir de las 7:00 de la noche (hora colombiana).

mandantes do confronto, o Santa Fé, por determinação do regulamento, irá reembolsar a quantia de US$ 50 mil ao Fluminense, valor total da viagem que será feita pela Avianca.

