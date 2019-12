El certamen tendrá todas sus contiendas en la capital del país, donde se venía efectuando en años anteriores bajo el nombre de Torneo Fox.

Calendario completo:

Enero 12 (6:30 p.m.): Millonarios vs. América

Enero 13 (7:00 p.m.): Santa Fe vs. Cali

Enero 15 (7:00 p.m.): Millonarios vs. Santa Fe

Enero 16 (7:00 p.m.): América vs. Cali

Enero 19 (5:00 p.m.): Final entre los 2 primeros

Esta es la tercera edición de esta competición, que en 2018 tuvo a Santa Fe como campeón y en 2019, a Millonarios.