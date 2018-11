“Cuando yo veo al agresor en la ventana del carro, me dijo: “te maté”. Iba en una moto, lucía un buso del Deportivo Cali y lo acompañaba una joven que tenía un casco rosado”, manifestó el futbolista a El País de Cali.

Quintero, de 23 años, relató que evadió el ataque del agresor gracias a que pudo reaccionar a tiempo y aceleró su vehículo antes de que el gatillero impactara su cuerpo.

“Por fortuna las balas solo golpearon en la puerta. Gracias a Dios salí ileso, lo mismo que mi hermano“, explicó el jugador que confirmó la versión de que se dirigía hasta la casa de sus padres para cenar.

“No pude conciliar el sueño, pensaba y pensaba en ese momento cuando me apunta y me dispara. Por fortuna y gracias a Dios hoy puedo contar el cuento“, añadió Quintero al periódico caleño.

El padre del jugador, Diego Quintero, dijo que su hijo se salvó de milagro.

El zaguero central retornó esta temporada al Deportivo Cali luego de un paso por el Sporting de Gijón, equipo de la segunda división de la liga española, en donde no contó con suerte, de acuerdo con Futbol Red.

En redes se especula sobre posibles amenazas contra él y los jugadores Jeison Angulo y Nicolás Benedetti. El Deportivo Cali quedó eliminado de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y de la semifinal del Fútbol colombiano.