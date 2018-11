Todo empezó porque la cuenta de Twitter de la Uefa celebró el cumpleaños 49 del popular ‘Tino’ recordando los 3 goles que el colombiano, jugando para el Newcastle, le hizo al elenco catalán en Champions League.

Frente a esta publicación, el Barcelona reaccionó con un trino que decía “don´t @ me”, lo que se puede interpretar como “no me mencionen a mí”.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, Faustino Asprilla no se quedó callado y le contestó al ‘Barça’ así:

“Después de ese partido me levanté como tres novias madridistas”.

Acá, el trino del ‘Tino’:

Después de ese partido me levanté como tres novias madrilistas 👻 https://t.co/ViY763zE8q

Esta fue la reacción del Barcelona:

El video publicado por la Uefa:

🎂🎁 Faustino Asprilla 🎉

🇨🇴 In 1997 @TinoasprillaH hit a 27-minute hat-trick as @NUFC beat @FCBarcelona 3-2 at St James' Park 🔥#UCL pic.twitter.com/PBYVA9ohax

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 10, 2018