Hay amigos que se dicen uno a otros que su amistad durará más allá de la muerte. Eso fue lo que sucedió entre los futbolistas ghaneses Mohammed Kudus, que juega en el Ajax de Ámsterdam y Christian Atsu, quien fue encontrado sin vida bajo los escombros del terremoto que afectó a Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero.

En el partido entre Ajax y Sparta Rotterdam, que se jugó el fin de semana y era válido por la fecha 22 de la Liga de los Países Bajos, Kudus anotó un gol de tiro libre y se lo dedicó a la memoria de Atsu, su amigo.

Después de que el balón entró al arco defendido por el portero del Sparta, el futbolista del Ajax salió corriendo hacia uno de los costados del estadio Amsterdam Arena, se levantó la camiseta de su equipo y mostró ante las cámaras una remera blanca que decía en el pecho “R.I.P Atsu”.

Mohammed Kudus was meant to receive a yellow card for his tribute to Christian Atsu but referee Pol van Boekel opted not to book him, telling the Ajax forward he understands "this is a bigger situation than football.”

