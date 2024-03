Porsche, lujosa marca que anunció grandes cambios en Colombia, debe sacar del mercado de la Unión Europea sus modelos Boxters y Cayman, autos deportivos que no cumplen con una nueva regulación de ciberseguridad, explicó Motor1.

Desde julio de 2024, indicó el portal, entrará en vigor el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea, en el que se obliga a los fabricantes de carros a tener certificado de seguridad electrónica.

Un vocero de la marca le dijo al medio que cumplir con la norma significaría hacer cambios en la implementación técnica que además costaría casi la mitad del presupuesto que se necesita para fabricar un carro nuevo.

Para el momento de su elaboración, la norma no existía y por lo mismo no se tuvo en cuenta. No obstante, dijo el vocero de Porsche en el medio, al momento de la fabricación se tuvieron en cuenta todas las medidas de ciberseguridad.

Los únicos modelos de Porsche que están exentos de la norma son los Cayman GT4 RS y Boxster RS ​​Spyder “por su limitada producción”, por lo que se seguirán vendiendo en los países de la Unión Europea, agregó el portal de carros.