Según Unilad, dicho accidente hizo que Purdy empezara a consumir Pregabalin o Lyricam, el cual es suministrado para reducir el dolor. Pero el efecto en el cuerpo del joven no fue solo este. Según sus afirmaciones, hizo que redujera su atracción hacia las mujeres e incluso terminó su relación luego de que le fuera recetado este medicamento.

Purdy mencionó que nunca le interesaron los hombres, sin embargo, había tenido cierta curiosidad cuando era joven pero no hasta el límite de salir con alguno. “Noté que mi libido por las mujeres se había ido y que quería atención masculina”, agregó al portal.

Pero, ¿en verdad fue tanto el efecto del medicamento? El joven agregó:

“Un par de semanas después de que empecé a tomarlo, di media vuelta y le dije a mi novia que ya no la encontraba físicamente atractiva. Ella sabía que estaba tomando Pregabalin (…) Realmente no sé lo que me está pasando y le dije que me gustan los hombres y que no puedo estar contigo”.