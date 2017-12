Hallan la más antigua evidencia de vida en la Tierra, de 3.500 millones de años

Luego de más de 10 años de arduo trabajo moliendo una roca australiana que los contiene, científicos confirmaron el lunes el hallazgo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Antes se había informado de signos incluso más tempranos de vida, en fósiles, remontándose a 3.900 millones de años. Pero esos estudios se basaban en una forma aparente de microfósil o en un rastro químico, no en ambos.

“Ninguno de estos estudios se considera prueba de vida”, dijo a la AFP el autor principal del estudio, John Valley, profesor de geociencia de la Universidad de Wisconsin-Madison.

“Este es el primer y más antiguo lugar donde tenemos tanto la morfología como la huella química de la vida”.

Once tipos de microbios se conservan en la roca. Algunas de las bacterias están extintas, mientras que otras son similares a los microbios contemporáneos.

Los pequeños fósiles se encontraron en 1982 en el depósito de sílex de Apex, en Australia Occidental.

Se publicaron dos artículos científicos sobre sus aparentes contenidos microbianos, uno en 1993 y otro en 2002.

Pero los críticos sugirieron que no eran vida, sino minerales extraños que simplemente parecían especímenes biológicos.

Por eso, Valley y sus colegas, incluido el coautor William Schopf, profesor de paleobiología en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), pasaron una década desarrollando una técnica para separar el contenido de los diminutos fósiles.

Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison modificaron una herramienta para pulir la muestra original un micrómetro a la vez, sin destruir los fósiles que estaban “suspendidos en diferentes niveles dentro de la roca y encerrados en una dura capa de cuarzo”, explicó el informe.

“Cada microfósil tiene unos 10 micrómetros de ancho; ocho de ellos podrían caber a lo ancho de un cabello humano”, indicó.

La técnica permitió a los científicos detectar proporciones de carbono 12 y carbono 13 dentro de cada fósil y compararlas con una sección de la roca que no tenía fósiles.

“Las diferencias en las proporciones de isótopos de carbono se correlacionan con sus formas”, explicó Valley. “Si no son biológicos, no hay razón para tal correlación”.

El hecho de que diferentes tipos de microbios ya estaban presentes hace 3.500 millones de años “nos dice que la vida tuvo que comenzar mucho antes en la Tierra, sin que nadie supiera cuándo, y también confirma que no es muy difícil que una forma de vida primitiva evolucione hacia microorganismos más avanzados”, señaló por su parte Schopf.

Para él, este estudio, junto con otros, indica que la vida podría ser común en el cosmos.

AFP