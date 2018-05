La dueña del restaurante y una de las meseras le pidieron a Don José que se retirara del establecimiento, luego de que una pareja de comensales lo invitara a almorzar.

El propio hombre contó su versión de los hechos en la emisora regional La Z Urbana y aseguró:

“La cajera me dice: ‘¿Usted va a almorzar aquí?’, le dije: ‘Claro, me invitaron’, y dice: ‘¿Por qué no se lo lleva en la cajita’; entonces, yo dije: ‘Es que yo voy a almorzar aquí que el doctor y la doctora me dijeron que me sentara ahí para almorzar. Si me lo llevo así, en caja, pues no me dan el almuercito’. Fue un malentendido de la cajera, que dijo que no se podía. Llamó a la señora, a la dueña”.