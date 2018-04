Esta ‘conversación’ duró aproximadamente cinco horas y era de suma importancia que todas las partes se encontraran cómodas. Con esto en mente, fotógrafos del evento encontraron que había algo sumamente particular en el puesto de Zuckerberg, como explica SDPnoticias.

El artículo continúa abajo

En su silla había un cojín bastante alto, exactamente de 10 centímetros que lo elevaba considerablemente. Se especulaba con que esto era una estrategia para parecer más alto y por lo tanto destacar más frente a la audiencia y los medios.

Sin embargo, como añade el mismo medio, fuentes cercanas al joven multimillonario dijeron que estaba dispuesto simplemente para la comodidad del hombre de 33 años. De igual manera, funcionó para ambos propósitos, pues el CEO de Facebook fue el centro de todas las miradas.

Mark Zuckerberg’s chair on Capitol Hill has a nice big extra cushion. https://t.co/cIBN2YmSYv pic.twitter.com/vAPqo9yNBw

Evy Mages – @Washingtonian photographer – knows where to stand. pic.twitter.com/wK2bQ8glaD

— amanda whiting (@amandamwhiting) April 10, 2018