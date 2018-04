Luego de todos los problemas generados por el robo masivo de datos de más de 87 millones de usuarios, Facebook se ha enfrentado a gran cantidad de investigaciones, quejas y movimientos que han manchado su reputación. Ahora, para intentar recuperarla han decidido activar una herramienta sencilla que responde directamente si los datos fueron usados por Cambridge Analytica, como explica Mashable.

Simplemente hay que ingresar en este enlace e iniciar sesión para que la plataforma reconozca el perfil. Luego de esto, en el recuadro que dice: “¿Se compartió mi información?” Aparecerá si los datos hicieron parte o no del robo masivo. En caso de no hacerlo aparecerá este mensaje:

“Según nuestros registros, ni tú ni tus amigos iniciaron sesión en “This Is Your Digital Life“.

Como resultado, no parece que “This Is Your Digital Life” haya compartido tu información de Facebook con Cambridge Analytica.”

Esta herramienta entonces no solo le avisa a la persona si sus datos fueron utilizados, sino que también dice si algunos de sus amigos fueron víctimas de esta aplicación. (Vea también: Revelan el testimonio que dará Zuckerberg ante el Congreso de EE. UU.)

This Facebook tool will tell you instantly if your data was harvested by Cambridge Analytica https://t.co/1duR1BwY37 pic.twitter.com/cyHP3jqXqF

— Matt Navarra (@MattNavarra) April 10, 2018