Estas verificaciones hechas en Twitter son oficiales de la empresa, por lo que es muy probable caer en estas cuentas. La forma en la que lo logran es imitando de la forma más precisa posible el perfil de alguna celebridad o empresa destacada en el mundo de las criptomonedas con fotos, publicaciones y demás para que el sistema les crea y les ponga el ‘chulo’, como explica Hipertextual.

El artículo continúa abajo

Luego, estos perfiles promocionaban actos benéficos, concursos, y muchas más acciones para que la gente donara cualquier tipo de moneda digital que tuviera en su poder, con la excusa de que les devolverían multiplicado el dinero invertido. Claramente esto no sucedía y los usuarios terminaban sin su dinero.

Todo esto era un sistema muy bien armado ya que el soporte de estas cuentas lo lograban con ‘bots’ o perfiles falsos que daban respuestas, me gusta y retweets a las publicaciones de los ciberdelincuentes. Algunos de estos lograron robar hasta 12.000 dólares. (Vea también: Uber entrará en el mundo del préstamo de bicicletas tras esta nueva movida)

lol the scammer even Liked the tweet where we call out the scam.

psychopath pic.twitter.com/nscSCDpJoX

— Whalepool (@whalepool) April 7, 2018