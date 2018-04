Años atrás, Zuckerberg adoptó un código de vestimenta que en muy pocas ocasiones ha roto. Se trata de solamente camisetas grises italianas de 300 dólares, sacos de capucha del mismo color pero un tono más oscuro, jeans y tenis. Esto, según él, es una manera de economizar su tiempo y sus decisiones, ya que al tener que tomar algunas muy grandes, su aspecto físico es algo de lo que no debe preocuparse según recuerda Verne.

Sin embargo, verlo ‘encorbatado’ en algunas situaciones concretas ha despertado el interés de algunas personas ya que consideran que esa actitud no es gratuita. Si años atrás, al reunirse con jefes de estado como Barack Obama, Nicolas Sarkozy o Xi Jinping se le vio de traje, ahora en el congreso repitió vestuario y recurrió al común denominador de veces anteriores: la corbata color azul Facebook.

El artículo continúa abajo

Como señala The New York Times, Zuckerberg está jugando con el hecho de respetar que no se encuentra en su ‘casa’ en Silicon Valley y decide adaptarse al ambiente en el que estará. No obstante, el empresario conoce que está representando, y sabe que las miradas estarán puestas en él por lo que decide combinar piezas para seguir vendiendo y representando su marca.

Para Slate, la corbata es “un detalle de narcisismo con el que Zuckerberg no está solo representando a Facebook. La propia compañía es un accesorio personal que lleva como una medalla colgada en su cuello”.

Además, habla de sus ‘pintas habituales’: “Su vestuario casual demuestra arrogancia, ha convertido el conjunto de camiseta y jeans ‘en el emblema de una nueva generación de revolucionarios’, tan aspiracional como lo eran en su día los trajes hechos a medida”.