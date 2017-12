Suspenden aplicación de la vacuna contra el dengue por efectos adversos

Por esa razón es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) exigió al laboratorio Sanofi Pasteur que suspenda inmediatamente la venta y distribución de la vacuna llamada Dengvaxia, destacó El Espectador.

Colombia es uno de los 12 países en donde la vacuna se puso a prueba. Se estima que fueron vacunadas unas 10.000 personas en 9 municipios con influencia del virus.

Indica El Espectador que la Dengvaxia fue aplicada en niños de 9 a 16 años de edad en Bucaramanga (Santander), Acacías (Meta), Girardot (Cundinamarca), Aguazul y Yopal (Casanare) La Tebaida, Calarcá, Montenegro y Armenia (Quindío).

Según datos de la Universidad de Santander, citados por ese medio en junio de 2011, en 2010 en Colombia se presentaron 217 decesos por dengue.

Aunque el periódico advierte que la alerta debe ser tomada con precaución ya que las pruebas arrojan resultados positivos en un 60,8 % en la prevención de la enfermedad y puede reducir hasta en un 95 % el riego de volver a contraer el virus, agrega ese medio citando una publicación de The New England Journal of Medicine.

En Colombia, el Dengvaxia está pendiente del registro del Invima.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) había recomendado la vacuna de Sanofi en abril de 2016, luego de 20 años de desarrollo e investigación.

Filipinas, país en donde fueron vacunados 733.000 menores de edad, considera demandar al laboratorio de investigación francés y exigir el reintegro de unos 58,3 millones de euros invertidos en pruebas científicas que no previeron los efectos adversos, explicó El Espectador.