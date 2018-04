Así, el máximo jefe del uribismo trasladó su confrontación con Petro de Twitter a Instagram, pues el domingo pasado publicó en la primera de estas redes sociales nueve tuits contra Petro, en uno de los cuales asegura, por ejemplo, que es “tan mal administrador como Maduro y tan buen orador como Chávez”.

Pero el cambio de red también implicó, esta vez, un cambio de armas retóricas, pues Uribe apela a la figura llamada antonomasia (sinécdoque), muy usada en política, que consiste en emplear un nombre apelativo en lugar de uno propio, o designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión.

Como se recuerda, a Uribe se le relaciona con los crocs, pues en 2015 llegó a una entrevista con saco, camisa y ese tipo de calzado; y Petro, a comienzos de 2017, fue cuestionado porque mientras hablaba de igualdad se presentó en público luciendo unos Ferragamo, que pueden llegar a costar hasta cuatro millones de pesos.

El discurso resentido contra los ricos desde unos Ferragamo de cuatro millones de pesos.

Nunca cambies, Petro. pic.twitter.com/9FQVQaM9jM — Carolina (@Caromunozb) 16 de febrero de 2017

En ese sentido, a Uribe se le viene relacionando con los crocs (por ejemplo, como lo hace el caricaturista Matador) y a Petro con los zapatos Ferragamo. Por eso, se sobrentiende que el más reciente mensaje de Uribe en Isntagram tiene un destinatario específico.

Aunque Uribe publica su foto en Instagram, solo se limita a decir: “Yo no tengo Ferragamo, yo tengo Crocs. Me siento muy cómodo y orgulloso de ellos”, pero no da detalles de en dónde fue que hizo esa alusión ni ante quiénes.