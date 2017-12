Tribunal ordena revivir las 16 curules para las víctimas

Estas circunscripciones especiales consisten en que zonas afectadas por el conflicto tengan 16 puestos como representantes a la Cámara, durante 8 años (2018-2026). Para crearlas se necesita una reforma a la Constitución.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, además, le advierte a Cepeda que si no obedece esta orden, abrirá un incidente de desacato contra él.

El fallo fue publicado este lunes por Guillermo Rivera, ministro del Interior, que había pedido que la reforma constitucional fuera considerada como aprobada.

Cabe mencionar que el pasado 30 de noviembre la reforma se cayó con 50 votos a favor y 7 en contra, pues para aprobar un acto legislativo como ese se necesita la mitad más uno de los votos, y el Senado tiene 102 miembros.

Sin embargo, para el Gobierno, a la hora de votar, se debían contar a los senadores activos, y como hay tres en prisión, serían 99 y no 102, y con base en esa postura el Ejecutivo asegura que la reforma fue aprobada.

El pasado 12 de diciembre, la juez administrativa de Bogotá ordenó que la reforma fuera enviada al Presidente para ser aprobada.

Cepeda (el presidente del Senado) rechazó la exigencia con varios argumentos: que el acto legislativo no existe porque no fue aprobado, y que los jueces no tienen competencia para hacer ese tipo de órdenes.

También el 12 de diciembre la Corte Constitucional decidió que no iba a estudiar la reforma.

Ahora habrá que esperar si el presidente del Senado acata la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.