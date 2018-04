Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, que en su cuenta de Twitter explicó que el también excandidato a la Cámara volvió a infringir la norma.

En junio/17 @SectorMovilidad suspendió la licencia de @ZLZabaleta por 6 meses por reincidir en infracciones de tránsito. Hoy nuevamente se le suspende, esta vez por un periodo de un año. — Juan Pablo Bocarejo (@Bocarejo_JP) 2 de abril de 2018

La orden de suspender la licencia a Zabaleta Echeverry se da luego de que la patrullera Karen Granados le impusiera un comparendo por estacionar en vía pública, el pasado fin de semana.

Pero el infractor insultó a la patrullera con frases como “usted es una resentida”, “ponga el parte, póngalo. Yo me gano 20 veces más que usted”, “yo sí tengo carrera. Yo soy especialista. Yo no me gano un ‘milloncito’ de pesos como usted”, y la amenazó con hacerla “echar” de su trabajo.

Le dijo, también, que él es hijo de una funcionaria de la Contraloría General, y hasta la llamó para darle quejas:

“Mami, venga para acá […] mami, usted me hace un favor y mañana le manda un oficio al director de la Policía. A ver quién es el que manda, pues”.

Además, Zabaleta alegó que no le podía imponer un comparendo porque no hay una señal que indique que está prohibido parquear en ese lugar, y acusó a las agentes de tránsito de “extorsionar” a los ciudadanos por medio de esas multas.

Pero la Secretaría de Movilidad recordó en un comunicado los últimos días que “no es preciso que el lugar se encuentre demarcado con una señal de prohibido estacionar, ya que se trata de una vía arteria y el desconocimiento de la ley no impide su estricto acatamiento”.