En esta ocasión fue Ernesto Macías Tovar, senador del Centro Democrático, quien en su cuenta de Twitter hizo un comentario sobre “humoristas ingeniosos” y otros “enmermelados”, compartiendo el trino con una imagen cortada de una caricatura firmada por Matador y en la que se pueden ver unos crocs dibujados, un detalle exclusivo del caricaturista cuando dibuja al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Julio César González, Matador, respondió fuertemente al trino del senador, que repetirá curul para el próximo Congreso, al tildarlo de ser una persona poco estudiada.

Querido y respetado @ernestomaciast es que para entender algunas caricaturas, hay que estudiar un poco más, leer un poco más, saber que hay otras cosas aparte del uribismo. Y ya que tienes tu cartón de bachiller podrías empezar una carrera universitaria así sea de noche. — matador (@matadoreltiempo) March 27, 2018

No habían pasado dos horas cuando Macías Tovar volvió a poner el tema en redes, diciendo que no había mencionado a ningún humorista en particular y que Matador se había sentido aludido. Un comentario algo descarado, puesto que en el trino anterior había una referencia explícita al trabajo del caricaturista de El Tiempo.

Matador, ni corto ni perezoso, volvió a arremeter contra la formación del senador al señalar que pasó por un “bachillerato acelerado”.

Querido @ernestomaciast si en un twitter pegas una imagen con la firma mía y los Crocs del mesías, por supuesto que me estás mencionando directamente. Veo que hiciste bachillerato acelerado y no fuiste a clases de español.

Además si no quieres ir a la U el SENA es mucho mejor. pic.twitter.com/qj1GuNQPTM — matador (@matadoreltiempo) March 28, 2018

El caricaturista continuó incluso respondiendo mensajes de personas que contaban que 26 de las últimas 30 caricaturas habían sido sobre Uribe y Duque. “Dile a Uribe que no salga todos los días a toda hora por todos los canales habidos y por haber… que el candidato es Duque… si no vuelve a salir no lo dibujo”, concluyó Matador. Es más, hizo mención a un trino del propio Álvaro Uribe:

Nos escribe el senador de los Crocs @AlvaroUribeVel por una inquietud sobre una de mis caricaturas, he aquí nuestra amable respuesta. pic.twitter.com/7boksuKRok — matador (@matadoreltiempo) March 29, 2018

El pasado 22 de marzo la jueza Hilda María Saffon había negado la tutela impuesta por el simpatizante del Centro Democrático José Luis Reyes Villamizar, quien solicitaba una orden para que Matador pidiera disculpas públicas por una caricatura sobre Iván Duque, representado como un cerdito.

En 2017 el exprocurador Alejandro Ordoñez lo había señalado de “ignorante” y de “matador de la verdad”, cuando el caricaturista se expresó a su manera sobre los casos de corrupción que Ordoñez no vio mientras ejercía ese cargo.