Según indica ‘Matador’, la jueza Hilda María Saffon dijo que “la creatividad e ingenio del caricaturista no debe limitarse por quienes no comparten su opinión”. El dibujo que causó la molestia de Reyes Villamizar, fue publicado el 24 de febrero en El Tiempo con el título “Duque, reflexiona”, en el cual aparece el personaje, con apariencia de cerdo, afirmando “soy el único uribista que no está ‘cochino’”.

El abogado, seguidor del Centro Democrático, consideró que la pieza de ‘Matador’ violaba los derechos al buen nombre, a la libertad de conciencia y la libertad de elegir, además de ofensiva. La jueza Saffon, en respuesta, dice que “no se observa violación de los derechos fundamentales invocados”, como revela La FM, y agregó que la tutela disminuye el “potencial crítico” de la obra del caricaturista.

El artículo continúa abajo

Julio César González, nombre del caricaturista, había dicho que la acción de tutela era una censura a la libertad de expresión. Por su parte, La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) consideró de “preocupante” este tipo de acciones legales contra el derecho fundamental de ‘Matador’ a opinar. “La sátira, la crítica y la parodia son ejercicios legítimos de la libertad de expresión”, dijo la Flip.