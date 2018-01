'Quedé debajo del puente Chirajara': habla sobreviviente a caída de estructura

El hombre resultó herido y fue rescatado y trasladado al Hospital San Rafael, del municipio de Cáqueza, informó Noticias Caracol.

Posteriormente, lo remitieron a 2 hospitales en Bogotá: la Clínica La Samaritana y la Clínica Nueva, donde está siendo atendido por personal médico.

En medio de su hospitalización, Bernal Rojas relató al noticiero los instantes previos al hecho:

“Estábamos desapoyando el puente, ninguno se dio cuenta de lo que pasó. Sentí un estruendo tremendo. Me aporreé y no supe más, me sacaron en ambulancia”.