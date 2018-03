Este problema, según denuncia Noticias Uno, viene desde noviembre de 2017 ya que el código de barras no funciona, y por eso en varias notarías hay un anuncio de que “no es posible prestar ese servicio”.

“Los notarios no podemos hacer ese registro y estos niños que están naciendo con problemas de salud no pueden ser atendidos en este momento por las Eps porque no tienen cómo acreditar la existencia jurídica de su nacimiento“, explicó en el noticiero el notario Jorge Luis Buelvas.

Jairo Alonso Mesa, superintendente de Notariado y Registro, argumenta que el problema es que hasta el miércoles de la semana pasada hubo “125.000 registros civiles que no pasan las pruebas”, y señala al proveedor de estos formularios: la Imprenta Nacional

Pero Wilson Niño, subgerente de producción de la Imprenta, fue claro al explicar en Noticias Uno que si hay inconvenientes con los códigos es debido a la “manipulación y problemas del equipo” en la Registraduría.

“El equipo es obsoleto, el equipo es viejo… No podemos nosotros garantizar el mal uso que tengan esos registros civiles en manos de los notarios y en manos de la Registraduría”, agregó Niño.

El hecho de que los equipos no lean estos códigos de barras ha generado inconvenientes a padres de familia y personas que quieren adoptar, ya que las bases de datos están desactualizadas.

Mientras se resuelve la delicada situación y la Registraduría logra subir los datos al sistema, el notario Buelvas dijo al informativo que para este caso el plan B de las fotocopias no es la opción (como se hizo en las consultas).

“No es posible porque el registro, el folio, es único, y lleva una numeración. Así que si la Registraduría está pensando en fotocopiar los formularios ese medio no es viable”, explicó el funcionario.