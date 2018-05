A una semana de los comicios, el aspirante de la Colombia Humana, en su discurso, afirmó: “En Colombia siempre hay fraude. En Colombia siempre se roban las elecciones” y dice tener razones avaladas por la justicia para demostrar que hay alteraciones en el programa de la Registraduría.

Gustavo Petro puso de ejemplo el caso del Partido Mira en el que el consejo de Estado comprobó que había irregularidades técnicas y por un fallo tuvieron que devolverle curules al Partido. Según señala Semana, en 2014, “el software de la entidad sufrió un sabotaje que modificó resultados en por lo menos unas 50.000 mesas de votación”.

Lo anterior, según el candidato, se conoció después de que el consejo de Estado “comparó los formularios físicos de cada mesa con los resultados que aparecían al interior de la Registraduría, tramitados a partir del software, y encontraron las irregularidades entre el formulario de la mesa y el dato de la Registraduría con intermediación del software”, dijo.

Petro advirtió que un evento de esta “magnitud” no es marginal, sino “es un fraude masivo” y agregó:

“La orden que dio el concejo de Estado es que tenía que revisarse el software mediante auditorias técnicas o un cambio al software por algo que diera una transparencia. Eso, al día de hoy, faltando una semana para las elecciones no se realizó. Es decir, la Registraduría y el CNE desacataron la orden judicial”.

Además de indicar que el software no ha sido revisado, aseguró que una misión de observación de la Unión Europea no tiene la capacidad técnica para supervisar el problema.

Petro también calificó de mentiroso al presidente Juan Manuel Santos por haber emitido un comunicado en el que menciona que en Colombia se encuentra una misión técnica de la UE desde hace dos semanas.

“No es cierto. El presidente miente. Nosotros no preguntamos por una misión de observación diplomática, de eso no se trata. Lo que el presidente debería saber es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo”, manifestó.

El comunicado emitido por la presidencia detallaba:

“La Unión Europea aceptó la invitación y desplegó una misión técnica. Dicha misión está en Colombia desde el 4 de mayo y se ha reunido con las autoridades electorales y varias campañas electorales”.

Petro lamentó que “ya no se puede hacer” la revisión porque apenas queda una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo que considera que “implica una ruptura del orden constitucional de Colombia y no tiene otra razón de ser que no sea la configuración de un fraude el domingo” próximo.

En este sentido, aseguró que tanto Santos como la Registraduría y el presidente del CNE tienen “un candidato y es el mismo, (el derechista) Germán Vargas Lleras”, vicepresidente entre 2014 y 2017 y aspirante a la presidencia.

Al ser preguntado acerca de si reconocerá los resultados electorales, Petro explicó que van a mirarlos “mesa por mesa” con testigos y, si se lo impiden, lo denunciarán de nuevo.