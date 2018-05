Ocurrió este martes en la tarde, según se escucha en el video, y en las imágenes se aprecia que el taxi (de placa VFC 020) está estacionado sobre una avenida de Bogotá.

Al tiempo que graba (ver video al final de la nota), el conductor alega:

“Tengo mi tarjetón puesto ahí y la señorita [policía] me dice que no poseo el tarjetón”.

En ese momento, la agente de Tránsito, que está con otro conductor, se acerca al taxista y le ratifica: “Y no tiene el tarjetón vigente. ¿Ya lo vio?”. El hombre confirma: “Sí señora”, mientras la uniformada continúa:

“Porque hace un año el señor no está autorizado por su empresa. ¿Por qué? Mínimo, porque no ha pagado seguro, porque está atrasado, porque no tiene plata. Lo mismo de siempre… Un tarjetón es quien a usted lo autoriza como taxista para conducir un vehículo, y no es la licencia de conducción”.