Ladrones aprovechan trancón y roban en segundos a pasajeros y a taxista

El atraco ocurrió sobre la avenida Ciudad de Cali con avenida Américas, en el sector de El Tintal, y no duró más de 10 segundos. Aunque el taxista intentó arrancar no pudo ya que por delante tenía una fila de carros que le obstruían el paso.

“Venía con pasajeros, una pareja y una niña de 7 años. Abrieron las tres puertas. Me cogen con un cuchillo, me cogen el celular y las pertenencias, y encañonan también al pasajero. Él se defiende, yo me defiendo, salgo corriéndolos. El trancón es la oportunidad perfecta para ellos”, relató el taxista a Noticias Caracol.