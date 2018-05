Además, dijo que EPM no tiene claros los fenómenos como el que ocurrió el sábado anterior, cuando se destaponó naturalmente uno de los túneles de la zona, lo que produjo el aumento del nivel del agua del río Cauca, que a su vez generó inundaciones en algunas poblaciones aledañas, explica El Colombiano.

El funcionario de EPM dijo:

“En un principio queríamos volar los tapones y pretapones para poder evacuar [el agua], eso hoy no lo estamos haciendo dado a lo que se presentó el día de ayer. No podemos determinar (cuándo se pueden destaponar los túneles) porque son fenómenos que están ocurriendo que no los tenemos muy claros”.