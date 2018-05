“Ya estoy recuperándome de lo nervioso que estaba por tantas cámaras, tanta gente visitándome y dándome muchas cosas”, aseguró Don José en una entrevista a Blu Radio, y dijo que espera que sea la última.

La emisora también reveló que el hijo está liderando una campaña para que lo dejen tranquilo promoviendo #DejenEnPazaDonChepe.

El joven aseguró en el medio que su padre está cansado por su avanzada edad y no quiere que lo visiten más. Espera volver a su vida normal pronto y seguir cantando donde quiera porque “todo fue un malentendido”.

“Él dice que no tiene nada que sentir contra la señora y él no quiere nada. Es más lo que están exagerando, eso es lo que pensamos todos acá [en la familia]”.

Adicionalmente, los periodistas de la emisora le preguntaron si sabía que los Visconti, autores de la música que Don José interpreta, lo estaban buscando para invitarlo a cantar con ellos. El respondió que tenía muchas invitaciones, pero que aceptaba el contacto porque le “gusta mucho interpretar la música de los Visconti”.

Gracias a todos por su ayuda, Uds son increíbles, ya se esta haciendo contacto con #DonJose esperamos ojalá se pueda dar este momento especial y hacerle un merecido reconocimiento. #YoSoyDonJose — ELKIN PUERTO LINEROS (@ELKINSTINTO) 9 de mayo de 2018

Gracias a todos por su ayuda, Uds son increíbles, ya se esta haciendo contacto con #DonJose esperamos ojalá se pueda dar este momento especial y hacerle un merecido reconocimiento. #YoSoyDonJose — ELKIN PUERTO LINEROS (@ELKINSTINTO) 9 de mayo de 2018

Por último, Don José volvió a señalar en el medio que no se sintió discriminado: “Yo no entendía lo que pasaba, cierto. Yo estaba almorzando y no sentía nada… la muchacha que estaba llorando, yo no la comprendía. […] Yo no comprendo. Esa señora hace 20 años me deja cantar ahí. Yo la estimo porque es muy formal con el compañero y yo. Yo la aprecio porque nos deja trabajar ahí, estoy muy agradecido”.

Entre tanto, sobre el restaurante, lo último que se conoció fue que el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, puso su atención en el caso y anunció una investigación:

He pedido al Super Delegado @fidelpuentessi1 que dé inicio a indagación preliminar por lo ocurrido a José de Jesús López en el Restaurante Taquino-Medellín. Podría configurarse violación del derecho de igualdad-no discriminación. (art. 3 num 1.12 Estatuto Consumidor (Ley 1480/11) — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) 9 de mayo de 2018

El artículo continúa abajo

Este martes, el restaurante emitió un comunicado en el que pidió ofreció “sinceras disculpas a las personas que se sintieron ofendidas con lo ocurrido y principalmente a Don José”.

Los representantes de Taquino agregaron: “[Él] es un visitante de nuestro restaurante desde hace 10 años y a quien siempre permitimos tocar su guitarra en nuestro local. Don José ha hecho parte de nuestro entorno, hemos sido generosos con él y jamás lo hemos rechazado. […] Estamos tomando los correctivos necesarios para que situaciones como ésta no se vuelvan a presentar”.