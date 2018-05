Estas personas fingen ser médicos y les muestran a las mujeres ecografías falsas para convencerlas de embarazos inexistentes y ofrecerles todo tipo de opciones para interrumpirlos, aseguró Blu Radio.

La banda estaría integrada por supuestas enfermeras y médicos. Las mujeres que promocionan el lugar entregando folletos y ofrecen pastillas en la calle 34 con avenida Caracas, en el centro de la capital.

Luego insisten en una ecografía y llevan a sus potenciales clientes “para salir de dudas”. Primero dicen que no hay embarazo, pero no dejar ir a las jóvenes y les proponen ir a otra supuesta clínica que tiene “pantallas en tercera y cuarta dimensión en donde se ve mejor”, agrega la emisora.

Al llegar a ese lugar, hacen el procedimiento normal de una ecografía y sin escrúpulos aseguran que el embarazo existe. Posteriormente detallan los servicios que ofrecen.

Blu Radio divulgó unos audios en los que se escucha a la supuestos doctora decirle a su clienta:

“Manejamos dos métodos. El primero es el medicamento Cytotec. No es 100% seguro. Puede que sí funcione o puede que no. Depende del organismo de la persona. A veces el organismo es muy fuerte y el medicamento no tiene el efecto que se necesita. Hay otro procedimiento que realizamos que sí es 100 % seguro. Es como una citología. Se pone el espéculo, anestesia local en el útero y se succiona el embarazo. La prueba sale negativa luego de cuatro semanas. Cuesta $ 300.000 y las pastas $150.000. Se demora cinco minutos y se realiza aquí mismo. Lo hace una ginecóloga. Si quieres podemos pasar ya”.