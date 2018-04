“Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar. Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París”, dijo Antónov en una declaración oficial difundida por la Embajada.

El jefe de la delegación diplomática rusa en Washington calificó de “inadmisibles” las palabras del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre la responsabilidad del mandatario ruso, Vladimir Putin, en el supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad siria de Duma.

El artículo continúa abajo

“Los ataques al presidente son inaceptables e inadmisibles.subrayó Antónov.

En su comparecencia desde la Casa Blanca para anunciar la ofensiva contra el régimen de Bashar al Asad, Trump recordó que “en 2013 el presidente Putin y su Gobierno prometieron a todo el mundo ser garantes en la destrucción de las armas químicas de Siria”.

“El reciente ataque de Asad (contra Duma) y la respuesta de hoy es el resultado directo de la incapacidad de Rusia de cumplir sus promesas”, dijo Trump.

