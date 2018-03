La idea del hombre, cuya identidad no ha trascendido, claramente no funcionó, ya que a menos que los oficiales estuvieran totalmente abstraídos de sus trabajos, era imposible no darse cuenta de que el documento que había presentado era falso.

El hecho ocurrió el domingo pasado en la noche, pero solo hasta las últimas horas empezó a ser difundido en redes y medios locales.

Facebook

Pero el asunto tiene un detalle curioso más, que rescata la Cadena Ser: en el documento falso dice que Homero Simpson nació el 4 de agosto de 1963, pero hasta ese dato era incorrecto, ya que según la propia serie, el papá de la popular familia nació el 12 de mayo de 1956 y sacó la licencia en julio de 1992.

El artículo continúa abajo

En su cuenta de Facebook, la policía indicó que además de la infantil estrategia del conductor, el vehículo en el que él se movilizaba tampoco estaba asegurado.

Por eso, lo retuvieron y denunciaron al conductor en un tribunal por las dos faltas graves, agrega BBC.