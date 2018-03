La grabación la compartieron en al cuenta de Instagram de Daddy Yankee y lleva más de 5 millones 700 mil reproducciones.

También cientos de comentarios, donde sobre todo se habla del cuerpo y la cola de Diana ya que su baile poco gustó a los seguidores del cantante.

Para unos el Durachallenge de la colombiana resultó muy exagerado, mientras para otros ella no se sabe mover y debería tomar unas clases.

“Guapa, pero no baila nada”, “Casi no se mueve, solo mueve mucho las manos”, “Está demasiado exagerada”, “En verdad tiene un cuerpo espectacular, pero como bailarina no sirve”, “Ella está como la canción de no tiene talento, pero es…”, y “Podrá estar muy buena y todo, pero lo que hizo fue el ridículo con ese ‘baile’. ¡No sabe moverse”, fueron algunas de las críticas.

Este es el video del baile de la colombiana y luego algunos de los mensajes que escribieron en contra del mismo.