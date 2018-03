Así se evidencia en tres historias que subió la misma Laura Acuña en su cuenta pública de Instagram, esta semana.

En dos de las publicaciones, la presentadora mostró parte de la pelea que tuvo con su seguidora, por medio de comentarios privados en Instagram.

A continuación transcribimos la conversación, corrigiendo algunos errores de lo que escribieron las dos involucradas, pues su acalorada discusión las hizo olvidar hasta de las normas básicas de ortografía:

Laura: “¡No sea descarada y atrevida! ¿Grotesca? ¡¡Grotesca usted!! Viendo perfiles que no le gustan. Pero se tuerce de envidia y odio. ¡Qué mala persona es! ¡Muy! Todo eso que escribe, todo, es el reflejo de la porquería de ser humano que lleva dentro, porque una persona que se atreve a hablar y juzgar a otra que no conoce no es ni inteligente, ni buena. Consiga un psicólogo y vaya, porque usted tiene problemas y graves”.

Aparte de esta conversación, Laura compartió un pantallazo del perfil de la mujer con la que se agarró.

Allí se aprecia que esta persona se identifica como Luisa Fernanda y que su cuenta es privada.

A esa toma, Laura también le añadió una descripción en la que le dice a la mujer que si no le gusta lo que ella hace para qué la sigue:

“Les presento al personaje… Me insulta a mí, a mis hijos, a mis papás, a todo el mundo… y yo solo me pregunto: ¿para qué me sigue? Me manda mensajes directos, etc. Pero le queda bien la corona [de cachos] de su perfil, va con su personalidad”.