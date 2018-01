[Video] Fans de Shakira se emocionan al escuchar su voz, de nuevo

Sin embargo, cabe mencionar que la felicidad de los fanáticos no fue porque escucharon a Shakira cantar, sino solo hablar en un video en el que les deseaba un feliz Año Nuevo.

Dicha grabación fue compartida por la cantante en Instagram, donde la artista no había vuelto a subir publicaciones en las que se escuchara su voz, desde que se supo que tenía problemas en sus cuerdas vocales.

Es más, los mensajes que envío a sus fans, desde ese momento (comienzos de noviembre) hasta el 31 de diciembre, fueron por medio de comunicados escritos o con señas, como la vez que solo compartió un corazón que hizo con sus manos para agradecer el apoyo que sus seguidores le han brindado y sus buenos deseos por una pronta recuperación.

Este es el video por el que fans de Shakira celebran escuchar su voz de nuevo y luego algunos de los mensajes que le han escrito.

En algunos no solo festejan oírla, de nuevo, sino que le piden a la cantante que se cuide, pues la voz no se le escucha del todo bien: “Te oyes ronca”, le manifiestan.

Mientras que en otros no faltaron las críticas contra la artista porque, supuestamente, no podía hablar y lo está haciendo; y por el ya viejo cuestionamiento que siempre le hacen: expresarse con un acento que no es el suyo.