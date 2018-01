Los recuerdos de Martín Elías con que Dayana Jaimes conmovió en fin de año

En su mensaje, la viuda expresó que con Martín Elías no solo compartió los sueños de él, sino que conoció el verdadero amor.

“La vida no me alcanzará para agradecerle [a Dios] por ti, por haberte puesto en mi camino. Siempre serás mi recuerdo más preciado, lo más lindo que he vivido. Te vi soñar, te vi alcanzar muchos de esos sueños, conocí al verdadero amor, conocí tu ❤️ noble y bondadoso, te vi llorar, te vi reír, te vi agradecerle a Dios por todas sus bendiciones y cada momento lo guardaré en mi ❤️”, dice parte del mensaje de Dayana.

Luego, la viuda continuó con unas frases en las que aseguró que no olvidará nunca al cantante y lo amará por siempre.

Ahí, además, le habla a Martín Elías de la hija que tuvieron y le hace una promesa.

“Siempre vivirás ahí, siempre te voy amar hasta el último suspiro de mi vida. Gracias por este sueño que vivimos juntos, gracias por regalarme la historia más bonita de mi vida [Paula], una historia que dejó el reflejo de tu amor hacia mí y me mostró la misericordia de Dios por sus hijos”, escribió la viuda y agregó:

“👧 ella [Paula] siempre será el reflejo de tu amor y siempre veré en sus ojos el mismo brillo que veía en los tuyos. Prometo cuidarla como mi tesoro más preciado, y enseñarle el amor de Cristo.👨‍👩‍👧👧”.

Y justo esas emotivas palabras las acompaña una foto en la que Martín Elías está alzando a su pequeña hija.

También varias amorosas imágenes del cantante con su esposa, y un video en el que él aparece cantando, como se aprecia en la cuenta de Instagram de Dayana, donde ella compartió el sentido mensaje.

La publicación, igualmente, incluye un agradecimiento de la viuda para todos los que la han acompañado desde que murió Martín Elías, le han enviado bendiciones, y nunca la sacaron de sus oraciones. Pero, además, para “los que siempre estuvieron pendientes de verme caer y se alegraron de mi dolor, también les quiero dar las gracias, porque en cada momento de angustia vi la misericordia y el amor de Dios, recordándome que siempre estará conmigo, pase lo que pase”, puntualizó Dayana.