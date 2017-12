Hasta pelea de Piqué con paparazzi incluyó accidentadas vacaciones de Shakira

En un principio, la cantante y futbolista aparecieron muy felices en Nueva York, donde incluso disfrutaron en familia de un partido de baloncesto, como se aprecia en estas imágenes de Getty.

Sin embargo, después no todo fue ‘color de rosa’. En uno de los días de descanso, Piqué decidió salir con sus hijos, pero se encontró con un hombre con el que tuvo una disputa porque le estaba tomando fotos.

“Todo sucedió mientras daba un paseo con sus dos hijos por la Gran Manzana y descubrió que un paparazzi les estaba siguiendo la pista desde su coche. Piqué no pudo contener su enfado y no dudó en encararse con él parando su vehículo en medio de una calle de Manhattan”, explicó AS.

Por su parte, TN8 añadió que la molestia del futbolista del Barcelona fue tanta que “Piqué se paró enfrente del auto de uno de los paparazzi y manoteó de forma violenta”, aunque al final la disputa solo fue verbal y no “hubo confrontación física”.

Mientras tanto, el programa ‘Al rojo vivo’ de Telemundo subió a YouTube este video con varias fotos que muestran el momento en el que Piqué se peleó con el paparazzi.

La pelea de su pareja con un paparazzi no fue el único problema que Shakira tuvo que sortear en sus vacaciones; hubo otro con su suegra.

La cantante decidió ir con Montserrat Bernabéu a un teatro de Broadway, y allí esta última se cayó, informó ¡Hola!

El golpe fue tan duro que a la suegra de Shakira la tuvieron que trasladar a una clínica en una ambulancia, agregó el medio, que publicó varias tomas de Montserrat en una camilla y agregó:

“En las imágenes se puede ver como los paramédicos están inmovilizando la pierna izquierda de Montserrat mientras que Shakira – que lleva un abrigo con una gran capucha de pelo y la boca tapada- permanece a su lado acompañada también del padre de Gerard, Joan Piqué . Aunque no han trascendido todos los detalles de lo sucedido, en una ciudad en la que las temperaturas caen rápidamente podría tratarse de un resbalón”.

EXCLUSIVA: La angustia de Shakira mientras la madre de Piqué era trasladada en ambulancia tras sufrir un percance en Nueva York. https://t.co/HBDthOSwXG pic.twitter.com/miBW2Y2JyW — Revista ¡HOLA! (@hola) 29 de diciembre de 2017

Cabe recordar que estas no son las únicas malas noticias con las que ha tenido que cargar Shakira en los últimos meses del año.

Recientemente, también ha tenido que lidiar con una hemorragia en sus cuerdas vocales, que le impidió empezar su gira El Dorado, y aplazarla hasta mediados de 2018.

Asimismo, con los varios rumores que hay sobre una crisis en sus relación Piqué que, incluso, habría incluido peleas en público.