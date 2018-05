El emotivo momento se dio en el Festival de la Leyenda Vallenata, durante una presentación de Vives en la que estuvo Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, acompañada de amigos de su esposo como su mánager JuanK Vega.

En el homenaje, la esposa de Martín Elías se mostró muy conmovida, llorando, especialmente cuando Vives ‘cantó’ con el fallecido cantante ’10 razones para amarte’, un tema que él le dedicó a ella: su ‘mona linda’, como la llamaba de cariño.

El sentido momento arranca con unas frases de Vives diciéndole a Martín Elías que, aunque ya no esté de cuerpo presente, le cumplirá el sueño de hacer una colaboración juntos.

“No sé cómo me hubiera gustado que tuvieras la confianza y me hubieras dicho que querías grabar conmigo. Hoy que me lo dicen, me pongo a pensar por qué no me dijiste nada. Pero, bueno, realmente ya nada importa, así que yo, yo te voy a cumplir. ¡Yo quiero grabar contigo!”, indicó Vives, e inmediatamente empezó a interpretar unas frases de ‘10 razones para amarte’, mientras en las otras se oía una grabación de Martín Elías cantando.

Todo esto se aprecia en este video que han compartido varios usuarios de YouTube, aunque habría sido realizado por El Heraldo.

Aparte de esta grabación, en redes circula otra en la que se muestra cómo quedó el video de la colaboración entre Vives y Martín Elías que se logró aunque este último está muerto, gracias a la tecnología, y en el que también se usaron imágenes del fallecido cantante solo o con sus familiares y amigos.