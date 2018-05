De acuerdo con Linda, el eslogan ‘La vida es linda’ que menciona cuando presenta las noticias de entretenimiento en Caracol, y que ha ido implementando como numeral en Instagram, nació gracias al papá de su novio Diego Pulecio, cantante de Don Tetto.

“Un día, luego de superar mi estado de salud estaba en un almuerzo familiar, y mi suegro, Camilo Pulecio, me dijo: ¡Admirable usted! ¡Cómo ha logrado superar tantas cosas!, y uno la ve llena de vida. Su eslogan al finalizar el noticiero debería ser ‘La vida es linda’”, recordó la presentadora.

No obstante, ella no lo implementó desde ese momento, pues aunque la idea le quedó sonando decidió analizarla, hasta que un día sintió que ese eslogan no sería una simple frase, sino que podía ser un mensaje para mucha gente que la ve en Noticias Caracol.

“La idea quedó ahí. Después lo pensé, y la verdad llego a millones de personas y creo que con esa frase tan chiquita y tan normal puedo hacer sentir mejor a muchas personas; y me lo han dicho en redes. Me alegra que con una frase tan pequeña logre impactar y que la gente esté motivada para cerrar feliz el día”, expresó la famosa en la entrevista, y luego añadió una reflexión, con una broma incluida:

“‘La vida es linda’, sin importar qué tenemos o qué nos hace falta. Todos podemos analizar nuestra vidas y llegar a la conclusión que lo tenemos todo, que tenemos miles de posibilidades. Tal vez sea una frase cliché, pero es la realidad, porque la vida es linda, como yo, como mi nombre (risas)”.

Por eso, en ese momento, en la publicación le dijeron: “Por tu historia de vida, esta frase es doblemente poderosa”, y Linda habló de la esclerosis múltiple que padece desde hace unos 10 años y por la que tuvo una recaída hace dos años.

“Así es. El 2016 y principios de 2017 fueron muy complicados. Los médicos destacan como ‘asombrosa’ la recuperación tan rápida que tuve. Creen que es admirable que siga con la mejor actitud y que le meta más ganas a la vida”, dijo la presentadora, y después señaló que esa enfermedad fue como una prueba que le puso la vida.

“A veces nos toca llegar a un punto en el que la vida tambalea, para admirar y apreciar realmente las cosas que tenemos. La enfermedad me llegó en el momento en que lo tenía todo: el cariño de tanta gente, admiración y trabajo”, rememoró, y puntualizó:

“No lo critico, por el contrario, me pasó ahora para poner los pies en la tierra y decirme: ‘¡Linda, deja de preocuparte por tantas cosas en la tierra!’ Yo le ponía ‘peros’ a todo. Por ejemplo, me equivocaba en cualquier cosa y ya era un tormento para mí, hacía un drama. Ahora entiendo que todo pasa en esta vida gracias a Dios, y no me canso de repetirlo: gracias a él lo he logrado todo, y a pesar de todo lo que he pasado, sigo sonriendo”.

La entrevista completa de Linda con TVyNovelas puede leerse en la edición impresa #758, publicada en diciembre y de la que la presentadora de Caracol fue la portada.