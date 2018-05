Todo comienza con una carta que Vives le escribe a Marín Elías: “Mi querido Martín te fuiste muy pronto y nos quedamos sin ti”.

Esa nota fue publicada con el video de una versión de ‘10 razones para amarte’, en el que se mezclan las voces de Vives y Martín Elías.

Pero también hay otra alternancia: la del color de las imágenes. Cuando cantan Vives o el coro, el video es vivo, colorido; pero cunado interviene Martín Elías, el video es en blanco y negro. Un homenaje.

Vives cuenta que se enteró del deseo del hijo de Diomedes Díaz de grabar con él. “No sabes cómo me hubiera gustado que tuvieras la confianza y me hubieses dicho que querías grabar conmigo”.

“Hoy que me lo dicen me pongo a pensar: por qué no me dijiste nada. Pero bueno, realmente ya nada importa. Vamos a grabar juntos”, escribe Vives.

Este es el video: