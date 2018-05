A partir de este lunes el noticiero del canal redujo su tiempo de emisión a 30 minutos y la novela de Jaime Garzón se corrió media hora más de su horario habitual. La razón fue el estreno de ‘Exatlón’, un programa de retos, de competencia con un alto nivel físico, y ambientado en las playas de Punta Cana.

Aunque la comparación y similitud con el Desafío de Caracol Televisión es evidente, su productor general, Víctor Mallarino, asegura que lo que antiguamente era un formato ahora se convirtió en un género.

‘Exatlón’ es una idea turca que ha tenido éxito en otros países y llega, con dos horas diarias, a las pantallas de los colombianos para competir en el rating. Cuenta también con una mezcla entre famosos y atletas, entre los que se cuentan el exfutbolista Freddy Rincón, Johanna Fadul, Daniel Tirado y Pedro Pallares, entre otros.

Roberto Manrique, actor ecuatoriano, se estrenó en la conducción de este programa. Para bien o mal, no pasó desapercibido a causa de su narración en el momento de las pruebas. ¿Estilo propio? ¿Un factor diferenciador con la competencia?

Estas son algunas de las reacciones sobre su relato al estilo fútbol.

Explícame la narración de las pruebas JAGAHAJAHHA. Mk no sé si es #SoyExatlón o gol Caracol.

Mis respetos para el presentador de #ExatlonColombia no es fácil el esfuerzo de ese relato de los duelos, fueron muchos. Además tiene muchos recursos en el lenguaje. A mi me gustó lo q hizo el man. #SoyExatlón

Pues a mí me gustó el primer capítulo de #ExatlonColombia #SoyExatlón

#ExatlonColombia #SoyExatlón bueno muy buenoooo!!! Me encanta el contenido, muy bien @CanalRCN

#ExatlonColombia buen formato, pero el presentador no conecta, y ese narrado fatal. Eso sí qué se tengan los del gol caracol ahaha

#SoyExatlón 👏👏👏 estuvo muy bueno y entretenido el programa, de verdad que no me lo esperaba, los felicito 👏 algo diferente para ver en la TV, súper bueno lo que hace el presentador, me gusto mucho como narra las competencias 👏

