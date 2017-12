Jonathan y Laura O., de 'Protagonistas', aclaran si están esperando un bebé

En dicho diálogo, Laura Ojeda le aseguró a su novio que fuera de la casa estudio era viral un noticia de que ella supuestamente estaba embarazada. Por eso, el ganador del reality Jonathan Fierro le preguntó que si ya se había hecho la prueba, pero ella le contestó que no.

No obstante, como él quedó con la duda, al salir de ‘Protagonistas’ Laura O. se realizó la prueba y, según le confirmó a Pulzo, salió negativa.

“Les cuento que me hice la prueba y adivinen qué salió… La verdad salió negativa. No estoy embarazada. Lo he aclarado varias veces, pero todavía insisten”, explicó Laura O., como se escucha en el video que está abriendo esta nota.

El artículo continúa abajo

Lo propio hizo Jonathan, que relató en Entretenimiento RCN que sí se asustó mucho al pensar que su novia podría estar embarazada.

“Sí pasé mi susto con ella, pero ya se hizo las pruebas y toda esa cuestión, y todo salió perfecto […] Hay que cuidarse”, dijo.

Cabe mencionar que aparte de aclarar si estaba o no embarazada, Laura O. habló con Pulzo de otros temas relacionados con su paso por ‘Protagonistas’.

Lo hizo en compañía de otra participante del reality de RCN, de Gisselle Rada, que también hizo referencia a su amorío con Sebastián Flor Tamayo, que terminó por una infidelidad de él.

La entrevista completa con Laura O. y Gisselle puede escucharse en este Facebook Live de Pulzo.