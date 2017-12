Gisselle y Sebastián, de 'Protagonistas', terminaron porque él le fue infiel

Gisselle Rada (o Watson, como se hace llamar en redes) descubrió la infidelidad de Sebastián ‘Flor’ Tamayo por unos mensajes de WhatsApp, según contó ella en el programa ‘Confesiones’ de Analía Michelengeli, directora de contenido de ‘Protagonistas’.

“Le pedí un minuto para llamar a mi mamá y se me dio por mirar su WhatsApp […] Encontré unas conversaciones con varias peladas, pero la más fuerte fue la que grabé”, aseguró Gisselle y agregó:

“También le mandó un video tocándose, la vieja… y aparte le decía que se la quería volver a chupar. Y él le decía que si la había buscado era porque obviamente quería algo con ella y que le gustaba mucho. Ella le preguntaba por mí y él le evadía la conversación”.

Al ver esto, Gisselle confrontó a Sebastián y le pidió que llamara a la mujer con la que le fue infiel delante de ella.

“Le entregué [a Sebastián] el celular con la conversación y él se puso como un papel, blanco, muy blanco […] La verdad es que me molestó mucho. Le dije: ‘La vas a llamar y vas a hablar con ella como si yo no estuviera’, y la vieja le decía como: ‘Ay, no te preocupes, tú eres un niño superlindo, tienes muchos seguidores. Aparte, si no es ella es otra'”.

En ese momento, Gisselle se enojó más: se enfrentó con la mujer por teléfono y luego hasta le dio una bofetada a Sebastián, recordó la exparticipante de ‘Protagonistas’ a Analía.

“Cuando dijo eso me molesté y lo que hice fue que le dije: ‘Perra’ y un poco de cosas. Le dije [a Sebastián] que me quería ir porque ya estoy cogiendo rabia y él no me dejó ir. Entonces, me dijo que por lo menos estuviéramos hasta el domingo, que supuestamente cumplíamos dos meses, y no aguanté, le pegué una cachetada y le iba a seguir pegando, si no es que María se metió […] María no estaba ahí, pero se escuchó en el pasillo donde estábamos hospedados todos [los exparticipantes de ‘Protagonistas’]. Todo el mundo escuchó, todo el mundo sabe”.

Después de eso, Gisselle amenazó a Sebastián: le indicó que si él no contaba lo que había sucedido, ella iba a publicar la prueba de la infidelidad.

“Yo lo que dije fue: ‘Le dices tú a todo el mundo qué fue lo que realmente pasó o yo voy a montar el video donde la vieja también está’. Entonces, no le quedaba otra opción”, manifestó Gisselle, que añadió que Sebastián no hizo lo que ella le pidió y, por eso, finalmente mostró la prueba.

“Él [Sebastián] hizo un en vivo, pero como mamando gallo todo el tiempo, la verdad fue así. Decía como que: ‘Ay, Gisselle. Ella no tiene la culpa; yo la cagué’. Como yo estaba viendo el en vivo no decía nada concreto. Entonces, le dije: ‘Ábreme la hi%$#&/ puerta, porque voy a decir la cosa como es’. Me metí al cuarto de él, me metí en el en vivo y le puse a las personas el video y la conversación para que ellos vieran que no es mentira lo que pasaba”.

Efectivamente, lo que Gisselle asegura fue lo que afirmó el ‘youtuber’ en el video en vivo, donde aceptó que la relación se acabó por su culpa.

Así se escucha en una grabación con parte de ese en vivo que circula en YouTube, pero que no muestra el momento en que Gisselle exhibe la prueba de la infidelidad.

Esa escena puede verse después de este video de la entrevista de Gisselle con Analía, en la que contó lo sucedido con Sebastián (desde el minuto 1:21), a quien dijo “quería full”.