Viuda y exmujer de Martín Elías se enfrentaron por 'look' del hijo del cantante

“Hijo a tu papá no le hubiera gustado nada de eso. Trata de vivir cada una de tus etapas como un niño que eres, te mando un abrazo y beso. Dios te guarde y te bendiga. Tú tienes luz propia, eres hijo de tu papá y tienes su mismo ❤️”, escribió la viuda del fallecido Martín Elías Díaz Acosta.

Y es que en las fotos, Martín Elías Jr. Díaz Varón aparece peinado con una cola en la parte superior de su cabello y una trenza — la “de mi nono Diomedes [Díaz]”, aseguró el niño—, en la inferior.

No obstante, el mensaje de Dayana cuestionando el peinado parece no haberle gustado a la mamá del niño y primera esposa de Martín Elías, Caya Varón, que le respondió y le “dejó claro a la viuda que ese nuevo ‘look’ de ‘Martincito’ no le quita la esencia de su corazón”, de acuerdo con Vallenato y más na’, pues el comentario de la ex del artista vallenato ya fue borrado.

Ahí, Caya igualmente le recordó a la viuda de Martín Elías la época en que el cantante no tenía un ‘look’ tan formal, ya que también se hacía trenzas y hasta “se pintó el pelo de mono”, agregó el portal.

Eso poco le gustó a Dayana, que le aclaró a Caya que si el cantante se tinturó el cabello o se hizo esos peinados era porque estaba en carnavales o en sus épocas de inmadurez, pero que cuando ya fue profesional lo dejó de hacer.

Además, le recordó que, en vida, en más de una ocasión Martín Elías se incomodó por “los cortes irreverentes” que le hacían a su hijo, sin su consentimiento.

“@cayavaron Claudia con el respeto que te mereces hablas de un pasado de Martín donde aún era una persona inmadura, cuando hablas de su pelo triturado en carnavales es por que eran carnavales y Martín era una persona adulta, mayor de edad; y aún recuerdo todas las veces que se molestaba por los cortes irreverentes que le hacían a JR y no estaba de acuerdo […] No soy su madre, pero hablo por Martín que en paz descanse, que era mi esposo. Pero ya él no está y de ❤️ deseo que Dios te de mucha sabiduría para que lo guíes [a JR.] por caminos de luz y estés con él en en cada etapa de su vida”, dijo Dayana y agregó:

“Martín era un artista, los artistas tienen hacer originales y siempre buscan innovar en sus presentaciones. Cuando hablas de trenzas eso fue hace muchísimos años y jamás se le dio por volver hacer ese tipo de cosas porque ya era profesional. ‘Martincito’ es un niño que tiene que vivir sus etapas como cualquier otro, su orgullo siempre va hacer su papá, y Paula y ‘Martincito’ siempre van a ser el orgullo de la familia Díaz Acosta“.

Esos mensajes de Dayana no solo disgustaron a Caya, también a su hermana que puso unas frases haciendo referencia al tema, mientras los seguidores del niño estaban divididos: unos apoyando a la viuda y otros a la ex de Martín Elías.

Este es el carrusel de fotos que generó la polémica, fue publicado en la cuenta de Instagram del hijo de Martín Elías. Luego aparecen los mensajes que escribió Dayana, los de la hermana de Caya y los de algunos de los seguidores del niño.