Luis Ángel expresó en ‘Lo sé todo’ que su hermano lo había invitado al viaje en el que murió. Sin embargo, la no compra de una camioneta que Martín Elías le quería obsequiar cambio todos los planes.

“Él me llevaba pa’ todo lado a mí. Pa’ todo lado me llevaba: ‘Vamos, ‘Lucho’. Vamos, ‘Lucho’ [me decía]. Es más, para los días del accidente ese yo me iba a ir con él, porque él me había hecho un regalo a mí de una camioneta”, explicó en el programa.

No obstante, luego recordó:

“Pero a mí me dio la cosita y no la quise comprar. Entonces, cancelé el negocio y me fui para donde mi mamá a dormir”.

Enseguida, Luis Ángel continuó relatando más detalles de cómo terminó dejando que Martín Elías se fuera sin él. Y al tiempo manifestó, conmovido, que hubiera preferido no haber dicho que no iba.

“Al día siguiente me llamó [Martín Elías] a las siete de la mañana”, rememoró Luis Ángel, y agregó:

“Él me había dicho: ‘Te espero a las 7 de la mañana para irnos’, y yo no fui […] Si hubiese ido, imagínate, hubiera ido pa’ Cartagena con él… Dios sabe [por qué hace sus cosas] y me dijo: ‘Quédate’, pero yo hubiera preferido [guarda unos segundos de silencio]… no decirlo, mejor”.

Este es el video de ‘Lo sé todo’ en el que se puede escuchar esta narración del hermano de Martín Elías y, además, los sueños que él asegura ha tenido con el fallecido cantante.

