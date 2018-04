La vida está llena de grandes pruebas que te hacen preguntarte una y mil veces el porqué de ellas. Preguntas que quizás nunca tengan una respuesta y en medio del dolor y de la ausencia sólo nos queda agradecer a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Hoy le doy gracias por haberte puesto en mi camino, por haberme permitido ser aquella ilusión en tu vida que te llevó a quedarte en la mía para siempre. Cumpliste tu misión conmigo, me enseñaste el significado del amor, la felicidad y el verdadero perdón, gracias por haber sido una gran ser humano, intachable, lleno de amor, nobleza y humildad, lo mejor de mi vida siempre será haber existido en la tuya, me queda la tranquilidad de saber que di todo de mí y te amé cada segundo de mi vida, gracias por tantos años de felicidad absoluta, gracias por haberme dejado un pedazo de tu vida aquí conmigo, por ella lucharé y le contaré que tuvo al mejor papá del mundo, mi orgullo, mi oso, el amor de mi vida, tu humildad te hizo grande y siempre vivirás en el corazón de muchos. Sueño que con el mismo amor que un día nos unió, Dios nos de la oportunidad de volvernos a encontrar en una mejor vida. 💛👨‍👩‍👧

