¡Que vivan los novios! ¡Que viva el amor! La actriz y ex Señorita Colombia @eileenroca y @juanpsilvaroa dieron el sí en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Barranquilla. @tvynovelas tiene las primeras imágenes de esta unión matrimonial. ❤️ ¡Felicidades a la pareja! 🎉💕🎉💕#tvynovelas #eileenroca

A post shared by TVyNovelas Colombia (@tvynovelas) on Apr 13, 2018 at 9:31pm PDT